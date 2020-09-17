، انطلاق منافسات "سباق حائل للهجن".. غدًا ،

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تنطلق صباح يوم غد الخميس منافسات سباق حائل للهجن، التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد أن سباق حائل للهجن يأتي بـ114 شوطًا، تُقام على مدار ستة أيام من 17 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.
ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية، مع تقليل المخالطة، والالتزام بالإجراءات المفروضة من قِبل الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لذلك الفيروس.
وأشار الاتحاد إلى أحقية المُلاك المشاركين بالسباق الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط في حضور سحب العينة الخاضعة للفحص، والتوقيع على النموذج المعتمد.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن خلال الشهر الماضي عددًا من منافسات سباقات الهجن، وحدد ثلاثة ميادين، هي: حائل والملك فهد ورماح، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020. فيما سيتم لاحقًا تحديد انطلاقة السباقات الثلاثة الأخيرة في ميادين (نجران وتبوك والسيح).
انطلاق منافسات "سباق حائل للهجن".. غدًانافل السبيعي الخليج 365 2020-09-16
تنطلق صباح يوم غد الخميس منافسات سباق حائل للهجن، التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد أن سباق حائل للهجن يأتي بـ114 شوطًا، تُقام على مدار ستة أيام من 17 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.
ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية، مع تقليل المخالطة، والالتزام بالإجراءات المفروضة من قِبل الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لذلك الفيروس.
وأشار الاتحاد إلى أحقية المُلاك المشاركين بالسباق الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط في حضور سحب العينة الخاضعة للفحص، والتوقيع على النموذج المعتمد.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن خلال الشهر الماضي عددًا من منافسات سباقات الهجن، وحدد ثلاثة ميادين، هي: حائل والملك فهد ورماح، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020. فيما سيتم لاحقًا تحديد انطلاقة السباقات الثلاثة الأخيرة في ميادين (نجران وتبوك والسيح).
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:41 PM
تتضمن 114 شوطًا تُقام على مدار 6 أيام
تنطلق صباح يوم غد الخميس منافسات سباق حائل للهجن، التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد أن سباق حائل للهجن يأتي بـ114 شوطًا، تُقام على مدار ستة أيام من 17 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.
ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية، مع تقليل المخالطة، والالتزام بالإجراءات المفروضة من قِبل الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لذلك الفيروس.
وأشار الاتحاد إلى أحقية المُلاك المشاركين بالسباق الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط في حضور سحب العينة الخاضعة للفحص، والتوقيع على النموذج المعتمد.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن خلال الشهر الماضي عددًا من منافسات سباقات الهجن، وحدد ثلاثة ميادين، هي: حائل والملك فهد ورماح، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020. فيما سيتم لاحقًا تحديد انطلاقة السباقات الثلاثة الأخيرة في ميادين (نجران وتبوك والسيح).
، انطلاق منافسات "سباق حائل للهجن".. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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