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اختتم قسم التربية البدنية بتعليم العاصمة المقدسة مساء اليوم الملتقى العلمي لمعلمي التربية البدنية لتعلم عن بعد برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي وضيف اللقاء رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم الأستاذ خالد الصقعبي والذي تم عبر منصة زوم.
وحضر اللقاء 330 معلمًا أقيم على ثلاثة محاور افتتح اللقاء المدير العام الدكتور احمد الزائدي مقدمًا شكره لرئيس قسم التربية البدنية بتعليم مكة المكرمة الأستاذ سعد الزهراني والمشرفين بالقسم ومعلمي البدنية بما لمسه في القسم من مبادرات وتطوير ومنها هذا اللقاء الذي أطلق كأول لقاء على مستوى المحلي.
وتكون اللقاء من خمسة محاور تحدث في المحور الأول رئيس قسم التربية البدنية بتعليم مكة الأستاذ سعد الزهراني تناول فيه شرحًا لخطة تدريس التربية البدنية عن بعد وكيف أنه روعي فيها المكان والزمان الظرف الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد واعتمدت الخطة فيه على الجانب النظري والعملي وما يتوافق مع المنزل ومكان تلقي دروس التربية البدنية.
فيما تناول المحور الثاني المشرف بمكتب الجنوب الأستاذ صفوان عولقي موضحًا مسؤوليات معلم البدنية ومهارات التدريس عن بعد، وتحدث المشرف بمكتب الشمال في المحور الثالث الأستاذ بندر مغربي عن آلية دخول معلم التربية البدنية على منصة مدرستي واعداد الدروس فيها والواجبات والاختبارات، فيما تحدث مشرف مكتب التعليم بالغرب الأستاذ أحمد الزهراني عن المحور الرابع آلية زيارة المشرف التربوي لمعلم التربية البدنية عبر التيمز.
واختتم المشرف التربوي بتعليم مكتب الجموم الأستاذ وليد الأنصاري المحور الخامس بتناول مهارات برنامج التيمز .
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 12:57 AM
استفاد منه 330 عبر خمسة محاور"البدنية" بمكة يقدم لقاء عن بعد لمعلميه عبر زوم
اختتم قسم التربية البدنية بتعليم العاصمة المقدسة مساء اليوم الملتقى العلمي لمعلمي التربية البدنية لتعلم عن بعد برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي وضيف اللقاء رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم الأستاذ خالد الصقعبي والذي تم عبر منصة زوم.
وحضر اللقاء 330 معلمًا أقيم على ثلاثة محاور افتتح اللقاء المدير العام الدكتور احمد الزائدي مقدمًا شكره لرئيس قسم التربية البدنية بتعليم مكة المكرمة الأستاذ سعد الزهراني والمشرفين بالقسم ومعلمي البدنية بما لمسه في القسم من مبادرات وتطوير ومنها هذا اللقاء الذي أطلق كأول لقاء على مستوى المحلي.
وتكون اللقاء من خمسة محاور تحدث في المحور الأول رئيس قسم التربية البدنية بتعليم مكة الأستاذ سعد الزهراني تناول فيه شرحًا لخطة تدريس التربية البدنية عن بعد وكيف أنه روعي فيها المكان والزمان الظرف الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد واعتمدت الخطة فيه على الجانب النظري والعملي وما يتوافق مع المنزل ومكان تلقي دروس التربية البدنية.
فيما تناول المحور الثاني المشرف بمكتب الجنوب الأستاذ صفوان عولقي موضحًا مسؤوليات معلم البدنية ومهارات التدريس عن بعد، وتحدث المشرف بمكتب الشمال في المحور الثالث الأستاذ بندر مغربي عن آلية دخول معلم التربية البدنية على منصة مدرستي واعداد الدروس فيها والواجبات والاختبارات، فيما تحدث مشرف مكتب التعليم بالغرب الأستاذ أحمد الزهراني عن المحور الرابع آلية زيارة المشرف التربوي لمعلم التربية البدنية عبر التيمز.
واختتم المشرف التربوي بتعليم مكتب الجموم الأستاذ وليد الأنصاري المحور الخامس بتناول مهارات برنامج التيمز .
، "البدنية" بمكة يقدم لقاء عن بعد لمعلميه عبر زوم ،
المصدر : الخليج 365
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