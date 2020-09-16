شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 3 أشخاص متهمين بالسطو على المنازل والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على 3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قدرت قيمتها بنحو 140000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.