شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: فخور بأبنائنا المشاركين في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل
أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، عن شكره للدكتور سعود المتحمي، أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" على ما تقدمه المؤسسة من جهد في رعاية الموهوبين من أبناء وبنات وطننا الغالي.
وأضاف عبر "تويتر": "فخور بما لمسته من إصرار وعزيمة في أبنائنا المشاركين في الأولمبياد على تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بها".
وكان "الخريف"، زار مقر "موهبة" والتقى الطلاب الموهوبين لتحفيزهم ودعمهم قبل انطلاق الاختبار بمسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.
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