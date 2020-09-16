فيديو.. أبسط تعريف لجريمة التستر التجاري

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن التستر التجاري جريمة تستوجب العقوبة، وخطرها كبير جدًّا على اقتصاد البلاد.

وقال متحدث التجارة: إن التستر التجاري يعني بكل بساطة، أن تستقدم عاملًا وتجعله يعمل في البقالة أو محل السباكة أو الكهرباء التابع لك، على أن يعطيك مبلغًا شهريًّا ويأخذ العامل باقي الأموال أو الأرباح الناتجة عن العمل التجاري.

وتابع: “التستر التجاري جريمة تستوجب العقوبة، وخطرها الاقتصادي على البلد ضار جدًّا”.

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وتابع عبدالرحمن الحسين أن التستر سرطان اقتصادي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مضيفًا أن العامل الذي يتم استقدامه يعمل فقط براتب شهري.

وأضاف متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين: “إذا جعلت هذا العامل يعطيك راتبًا شهريًّا فأنت ارتكبت جريمة التستر التجاري”.

وشدد متحدث التجارة على أن التستر جريمة، ولا يمكن إعفاء صاحب العمل من العقوبة؛ لأنه مرتكب لجريمة تستر تجاري”.



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