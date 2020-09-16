- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نحر صيدلانية ووالديها داخل منزلهم في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نحر صيدلانية ووالديها داخل منزلهم في بغداد
جريمة متعمدة ودوافعها محددة بالقرائن
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، أن إزهاق الروح البريئة بدافع السرقة من الجرائم الكبيرة الموجبة للقصاص والإعدام؛ لكونها جريمة متعمدة ودوافعها محددة بالقرائن، وبالتالي فإن جريمة القتل في هذه الحالة تعد مقصودة للاستيلاء على مال وممتلكات الغير.
إخفاء ملامح الجريمة:
وقال الدكتور السليماني لـ”متابعات الخليج 365”: تعليقًا على الجريمة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم (الأربعاء) بنحر صيدلانية ووالديها داخل منزلهم الكائن في منطقة المنصور، غربي بغداد، أن الأشخاص المجهولين الذين أقدموا على هذا الفعل الشنيع يحاولون بالقتل المتعمد إخفاء ملامح الجريمة ودوافعها؛ حتى لا يتعرف أحد من المقتولين عليهم، فيما جاء اتباع أسلوب النحر لضمان وفاتهم.
السرقة دافع القتل:
وكانت العاصمة العراقية بغداد استيقظت صباح اليوم (الأربعاء) على جريمة بشعة، بعد نحر صيدلانية ووالديها داخل منزلهم الكائن في منطقة المنصور، غربي بغداد.
وقال مصدر أمني: إن مجموعة مجهولة قامت بنحر الصيدلانية شيلان دارا رؤوف ووالديها داخل منزلهم بأسلوب الذبح في منطقة المنصور غربي بغداد، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن دوافع القتل هي السرقة، وأن والدة الصيدلانية موظفة بدرجة خبير سابق في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية، وتم إحالتها على التقاعد قبل عامين.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نحر صيدلانية ووالديها داخل منزلهم في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.