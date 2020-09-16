2020-09-16

بالفيديو.. العرفج: السعودية أصبحت قبلة عالمية في الآثار

متابعات الخليج 365 - الرياض

تناول عامل المعرفة أحمد العرفج العديد من القضايا خلال حلقة “يا هلا بالعرفج”، على قناة روتانا خليجية.

وتطرق العرفج إلى الكشوفات الأثرية التي تم الإعلان عنها اليوم، وقال: إن السعودية أصبحت قبلة عالمية في الآثار، واليوم أعلنوا عن اكتشاف أقدام آثار للحياة البشرية تعود إلى 120 ألف سنة مضت قرب تبوك.

وأوضح أحمد العرفج أن العمر المهني وهو الوقت الذي يقضيه الإنسان في وظيفته أو حقله ويشمل الموظف واللاعب والممثل وكل ما يقوم به الشخص مقابل أجر محدد.

وأضاف العرفج أن خير شاهد على هذا العمر كتاب “سبعون عامًا في الوظيفة” للعبودي و”حياة في الإدارة”.

وفي فقرة مزايين الكتب تحدث المهتم بتحليل الشؤون السياسية جهاد العبيد عن كتاب (قلب الإخوان- محاكم تفتيش الجماعة) للكاتب المصري ثروت الخرباوي.

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وتحدث العرفج عن السمات الرئيسية للإخوان كما طرحها ثروت الخرباوي في كتابه (قلب الإخوان)، ومنها السرية وتقديم أو تفضيل الجماعة على الوطن والولاء للمرشد وعدم انتقاده.

ورد العرفج على من يتهمونه بالتطبيل لـ الهلال، وقال: “ليتني أعرف أطبل.. كان زماني بفرقة محمد عبده!”.

وقدم العرفج مقترحات لتنظيم سوق الإعلانات في المملكة:

1- توطين سوق الإعلانات بشرط ألا يكون توطينًا “عاطفيًّا” أو “عشوائيًّا”.

2- تنظيم سوق الإعلانات على السوشيال ميديا وفرض ضريبة عليها.

3- إنشاء “هيئة الإعلان والدعاية والتسويق” لتنظيم السوق الإعلاني في السعودية.



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