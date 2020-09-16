الشؤون البلدية والقروية تعتمد الاشتراطات الحديثة لأنشطة الحلاقة والتزيين

ضمن إطار مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية تحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا العالمية، اعتمد الوزير المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل الاشتراطات البلدية الحديثة لأنشطة الحلاقة والتزيين ( الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي) في المملكة، وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال.

ما هي الاشتراطات الحديثة لأنشطة الحلاقة والتزيين

كما اوضحت الوزارة بأنه تم إضافة التصريح بخدمة المنازل، إضافة إلى أن سوف يتم إدراج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي، بهدف زيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإضافات تاتي في إطار التسهيل على المستثمرين من خلال تقديم أكثر من خدمة في مكان واحد، إضافة إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها.

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وشملت القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي إضافة (7) أنشطة إضافية فيما يخص التزيين النسائي وهي:

الخياطة النسائية.

البيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل.

البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس.

الكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط.

كما وشملت الأنشطة التالية

أنشطة التصوير الفوتوغرافي.

محالّ تقديم المشروبات (الكوفي شوب).

البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية.

التصريح بتقديم خدمات منزلية.

وفيما يخص ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تضمنت:

اشتراطات تخص اللوحات الخارجية والواجهات.

تم تقليص الحد الأدنى للمساحة إلى 24م2.

إضافة قوائم فحص لمراقبة الأنشطة لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.

وتتوقع الوزارة أن تكون هذه الضوابط الجديدة مساهمة في زيادة حجم النشاط، وزيادة مستوى الشفافية والوضوح، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري، ودعت الوزارة المنشآت القائمة وتحمل الترخيص لتصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.