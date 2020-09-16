محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 48966 والوفيات 1645 حالة سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 48966 حالة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة، فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافٍ ليرتفع إلى 34517 متعافيًا. الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16 سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 48966 حالة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة، فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافٍ ليرتفع إلى 34517 متعافيًا. Advertisements 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:50 PM إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 48966 والوفيات 1645 حالة إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 48966 والوفيات 1645 حالة سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 48966 حالة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة، فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافٍ ليرتفع إلى 34517 متعافيًا. ، الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.