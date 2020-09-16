، رئيس جامعة أم القرى يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما التعليم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهما ودعمهما البالغَين بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي.
وعدّ الدكتور عبدالله بن عمر قرار مجلس الوزراء الموقـر، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، تعديل المادة المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا من الأكاديميين "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية"، واستثناء الحالات التي شملها القرار، واعتماد مجلس الوزراء الموقـر التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها -وفقها الله- بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي، ودعمًا وتحفيزًا للأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين في سلك التعليم العام.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات الدكتور محمد السديري، على دعمهما ومتابعتهما ومؤازرتهما الدائمة للتعليم الجامعي، وتحفيز منسوبيه بما يعود عليهم بالنفع والخير، ويمكّنهم من أداء أدوارهم العلمية والتعليمية والبحثية بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.
وهنـأ زملاءه أعضاء هيئة التدريس وعضواتها بجامعة أم القرى، والجامعات السعودية المنتشرة في أرجاء الوطن، بهذا القرار المبارك، الذي سيعطي دافعًا لتجويد مسيرة التعليم ومخرجاته، وينعكس إيجابًا على عطاءاتهم على المدى البعيد.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:49 PM
هنأ زملاءه بالجامعة والجامعات المنتشرة في أرجاء الوطن بهذا القرار المبارك
رفع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهما ودعمهما البالغَين بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي.
وعدّ الدكتور عبدالله بن عمر قرار مجلس الوزراء الموقـر، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، تعديل المادة المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا من الأكاديميين "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية"، واستثناء الحالات التي شملها القرار، واعتماد مجلس الوزراء الموقـر التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها -وفقها الله- بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي، ودعمًا وتحفيزًا للأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين في سلك التعليم العام.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات الدكتور محمد السديري، على دعمهما ومتابعتهما ومؤازرتهما الدائمة للتعليم الجامعي، وتحفيز منسوبيه بما يعود عليهم بالنفع والخير، ويمكّنهم من أداء أدوارهم العلمية والتعليمية والبحثية بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.
وهنـأ زملاءه أعضاء هيئة التدريس وعضواتها بجامعة أم القرى، والجامعات السعودية المنتشرة في أرجاء الوطن، بهذا القرار المبارك، الذي سيعطي دافعًا لتجويد مسيرة التعليم ومخرجاته، وينعكس إيجابًا على عطاءاتهم على المدى البعيد.
، رئيس جامعة أم القرى يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما التعليم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة أم القرى يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.