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نفذت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في "بلدية شمال" الفرعية- جولات ميدانية، أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات، والتي تنوعت في ارتكابها.
وقد قام المراقبون في البلدية بزيارة بعض المحال التجارية وعددها 148 محلاً، حيث تم مخالفة 39 منها، كذلك تم إغلاق 89 محلاً لعدم توفر الاشتراطات الصحية الاحترازية وأنظمة البلدية، على أن يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:39 PM
من بين 148 محلاً تمت زيارتها.. وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفينرصد مخالفات للاشتراطات الصحية والبلدية بحق 128 محلاً تجاريًا شمال الطائف
نفذت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في "بلدية شمال" الفرعية- جولات ميدانية، أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات، والتي تنوعت في ارتكابها.
وقد قام المراقبون في البلدية بزيارة بعض المحال التجارية وعددها 148 محلاً، حيث تم مخالفة 39 منها، كذلك تم إغلاق 89 محلاً لعدم توفر الاشتراطات الصحية الاحترازية وأنظمة البلدية، على أن يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
، رصد مخالفات للاشتراطات الصحية والبلدية بحق 128 محلاً تجاريًا شمال الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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