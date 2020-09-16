شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري عن 5 حالات مستثناة في قرار مجلس الوزراء لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.

وقال الأحمري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية إن صدر لعضو هيئة التدريس أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى أو بلوغ السن النظامية للتقاعد أو إلغاء الوظيفة أو العجز الصحي والوفاة ".

وأوضح الأحمري أن جميع هذه الحالات إذا لم تكمل 20 عاما فإنها تأخذ راتب من 6 أشهر فقط من آخر درجة توصل إليها عضو التدريس.

Advertisements

وأشار إلى أن القرار استثنى 5 حالات لمراعاة الظروف المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والجامعات ولتحقيق بيئة مثالية للموارد البشرية.

وكان مجلس الوزراء قرر صرف مكافأة خدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا في التعليم العالي في أي من الوظائف " أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، محاضر " عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.