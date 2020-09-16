شكرا لمتابعة خبر عن "بن مساعد" يعلق بشكل طريف على غناء أصالة لكلماته بشكل خطأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أثارت أغنية أصالة الجديدة غمض عيونك جدلا بعد غناء بعض الكلمات بشكل خطأ.
وكشفت الأميرة نورة بنت الأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ حيث علقت قائلة : "في كلام في الكليب غلط غير اللي غنته أصالة"، موضحة الكلمات الصحيحة.
ورد عليها والدها بتغريدة طريفة قائلا: "لا تصيرين نشبة يا نبرة تِيه مبحوحة .. كتبوها نبرتي المبحوحة..وما أظهرت مكنونك .. كتبوها ما أظهرت مجنونك .. ما غيّرت المعنى أبدً".
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