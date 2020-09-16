شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. النيران تلتهم مواطنين أثناء أداء رقصة شعبية ببنادق البارود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رصد مقطع فيديو النيران تلتهم مواطنين بجنوب المملكة خلال أدائهم رقصة شعبية مشهورة استخدموا فيها بنادق البارود، مما أثار المشهد هلع وفزع الأشخاص المتواجدين.
وظهر في الفيديو عدد من المواطنين يفرون خوفا من تعرضهم لأذى بعدما اشتعلت النيران في شخص ولكن هرع عدد من المواطنين لإخمادها باستخدام أغطية، مما أحدث حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.
ووثق المقطع مواطنين يقفزون في الهواء أثناء احتفال بالشارع مستخدمين الطبول، ولكن منظر النيران الذي اشتعل في شخص أثار الرعب في المحتفلين.
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