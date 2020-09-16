شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث لقناة " الإخبارية " : يعمل مركز الرصد النييابي، يعمل على مدار 24 ساعم لمراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي نشاط محل تجريم يتم رصده من قبل الفريق التقني وتحليل المعلومات.
وأضاف : الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار أمر بالقبض أو الاكتفاء بالاستدعاء، ويرفع تقرير نهائي للنائب العام ثم يصدر أمر نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.