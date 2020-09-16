شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث لقناة " الإخبارية " : يعمل مركز الرصد النييابي، يعمل على مدار 24 ساعم لمراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي نشاط محل تجريم يتم رصده من قبل الفريق التقني وتحليل المعلومات.

وأضاف : الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار أمر بالقبض أو الاكتفاء بالاستدعاء، ويرفع تقرير نهائي للنائب العام ثم يصدر أمر نهائي.