شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طائرة القوات الجوية الملكية تشارك في أضخم عرض جوي بسماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شاركت طائرة القوات الجوية الملكية السعودية A330 MRTT للتزود بالوقود و النقل بشعار " همة حتى القمة 90 " في أضخم عرض جوي مشترك لقطاع الطيران المدني و العسكري في سماء المملكة.

و تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 في مناطق عدة من المملكة.

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وشملت الاحتفالات الوطنية عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ 23 من سبتمبر، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.