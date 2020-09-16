شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلم يستخدم مرآة مكياج لشرح الدروس لطلابه عبر الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو طريقة سهلة تمكن المعلمين والمعلمات من شرح الدروس للطلاب عبر الإنترنت، مما أثارت إعجاب المواطنين.

وبدا في المقطع معلم يشرح الدروس لطلابه بطريقة مبتكرة وممتعة تمكن الطالب من رؤية ما يشرحه المعلم على السبورة، حيث لاقي الفيديو تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وظهر المعلم في المقطع المتداول يشرح طريقة الاستخدام من خلال فتحه لكاميرا أحد البرامج التفاعلية على اللاب توب، ثم وضع مرآه خاصة بالمكياج على عدسة كاميرا اللاب التوب كي تعكس لوحة المفاتيح، وبعدها وضع لوح " سبورة " فوق لوحة المفاتيح مباشرة لتنعكس صورتها في المرآة، ومن ثم تظهر في الكاميرا للطالب ويظهر عليها ما يكتبه المعلم أثناء شرح الدرس.