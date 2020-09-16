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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه (عرفات - الطائف). أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من أعمال مشروع حفر نفق نقل مياه (عرفات - الطائف). ويذكر أن النفق أطول خط نقل في العالم ممتد من أسفل جبل الكر حتى الطريق الدائري في الطائف بـ :طول 12.5 كلم، وقُطر 8.4 م، حيث تم تم إنجازه قبل موعده.

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