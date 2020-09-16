تسد حاجة المنطقة 30 عاما.. مشاريع تعليمية بقيمة 559 مليون ريال بالمدينة المنورة

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من المشاريع التعليمية بالمنطقة، بقيمةٍ إجمالية بلغت ٥٥٩ مليون، وذلك بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأكد الأمير فيصل، أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة أولوية قصوى وثنائية أساسية في مسار التنمية بالمنطقة بعد خدمة المسجد النبوي الشريف، مشيداً بالنقلات النوعية المميزة التي يشهدها القطاعين بالمنطقة بدعم واهتمام من القيادة وتسخير الإمكانات كافة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتطويرها.

شملت المشاريع 33 مبنى تعليمياً جديداً و14 مبنى لرياض الأطفال، و22 مركزاً للطفولة المبكرة، و43 صالةً رياضية وملعب، وإعادة تأهيل 7 مبانٍ مدرسية بشكل كامل ضمن مشروع التأهيل والترميم المتوائم مع أنسنة المدينة.

كما وضع أمير منطقة المدينة المنورة ، حجر الأساس للمباني التعليمية الملحقة لمعالجة الكثافة الطلابية في بعض الأحياء وعددها 38 مبنى، وإعادة برمجة 17 مشروعا مدرسيا لتكون في الأحياء والمحافظات الأكثر احتياجاً.

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وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن المشاريع التعليمية الجديدة ستسهم في سد حاجة المدينة المنورة ومحافظاتها من الخدمات التعليمية لـ30 سنة قادمة، وبطاقة استيعابية معقولة مع عدم الهدر للمدارس غير المستفاد منها، معرباً سموه عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، وقيادات الوزارة على متابعتهم المستمرة لمشاريع وبرامج التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

من جهته أعلن وزير التعليم طرح مشاريع مبادرة مسار البناء والصيانة (P.P) بـ60 مبنى تعليمياً بمنطقة المدينة المنورة التي ستنفذ خلال الأربع سنوات القادمة بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتشمل البناء والصيانة وفق أحدث المواصفات والتصاميم التي ستغطي حاجة المنطقة بشكل يتم الاستغناء فيه عن المباني المستأجرة .

وأوضح أن المشاريعِ التعليمة، بالمنطقة تأتي لما للمدينة المنورة من مكانةِ عظيمةِ لدى خادمِ الحرمين الشريفين، ووليِّ عهدِه الأمين ، وحرصِهما الدائمِ على استكمالِ احتياجاتِها من البنيةِ التحتيةِ والمشاريعِ التنموية، ودعمِهما السخيّ لرفعِ مستوى مخرجاتِ قطاعِ التعليمِ العام، وتوفيرِ جميع الممكِّناتِ الماديةِ والبشريةِ، التي تسهمُ في بناءِ أجيالٍ من المواطنين.

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