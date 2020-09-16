تعميم من التعليم يطالب بالإبلاغ عن السلوكيات المريبة أثناء التدريس عن بعد

أكدت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع مدارس التعليم العام ونظام المقررات ومدارس التحفيظ، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، بوجوب توخي الحذر بشأن الأنشطة التي تحدث أثناء الدروس «عن بُعد».

وتتضمَّن التعميم، المطالبة بإبلاغ الدعم الفني في حال الاشتباه بأي سلوك مريب مثل إرسال روابط أو عرض محتوى غير لائق، ومتابعة المنشورات التوعوية عبر حساب وزارة التعليم الرسمي وحساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني؛ لتفادي التعرض للهجمات السيبرانية.

ويأتي ذلك بناء على تعميم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمشار فيه إلى الأمر السامي الكريم بشأن عودة الدراسة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ والمتضمن الاعتماد على عمليات التعليم والتعلم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني.