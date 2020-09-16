وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب بالباحة

تم التدخل إسعافيًّا
أسفر حادث انقلاب بمنطقة الباحة، عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، فيما تدخلت فرق الهلال الأحمر لنقل المصابين.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن الحادث الذي وقع في ببطاط بمحافظة المخواة.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول أول فرقه أتضح وجود شخصين مصابين، ووفاة آخر بالموقع وتم التدخل إسعافيًّا ونقلهم إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.
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