رئيس الجامعة الإسلامية يوضح دلائل تعديل مكافأة نهاية الخدمة للأكاديميين

رفع رئيس الجامعة الإسلامية الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، شكره ومنسوبي الجامعة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موافقة مجلس الوزراء بتعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا في التعليم العالي.

وشكر الأمير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه من دعم واهتمام بالغ بالتعليم، وهو ما نتج عنه تقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية.

وأبان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل فقرة صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته ٢٠ عامًا كمحاضر أو أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أو أستاذ يؤكد حرص القيادة على ما يعود بالنفع لأعضاء هيئة التدريس وتقدير جهودهم ودورهم في مجال التعليم والبحث وخدمة المجتمع، لا سيما أن القرار استثنى من إكمال هذه المدة عدد من الحالات وهي صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي.

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كما نوه بقرار مجلس الوزراء اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات العلمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم بجودة المخرجات التعليمية ومناسبتها لسوق العمل، مقدمًا شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على دعمه الدائم للتعليم ومنسوبيه وحرصه على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

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