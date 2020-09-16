الملك وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء الياباني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة ليوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان. وأعرب خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة ليوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان. وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لليابان وشعبها.



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