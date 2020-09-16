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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الروسي

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا بوزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره، كما تم استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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