وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الروسي

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا بوزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره، كما تم استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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