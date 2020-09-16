الربيعة يلتقي السفير السوداني لدى المملكة

وقدم السفير بشير في تصريح صحفي الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه للسودان وشعبه في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين عبر المركز للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والفيضانات الغزيرة التي ضربت السودان، مؤخرا، وأدت لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده.
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