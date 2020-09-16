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الربيعة يلتقي السفير السوداني لدى المملكة

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، امس، في مقر المركز بالرياض سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير. وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وقدم السفير بشير في تصريح صحفي الشكر والعرفان للمملكة العربية على ما تقدمه للسودان وشعبه في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين عبر المركز للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والفيضانات الغزيرة التي ضربت السودان، مؤخرا، وأدت لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده.


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