اعتماد اشتراطات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية، والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال، والتصريح بخدمة المنازل، كما ستُدرَج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.

وأكدت أن هذه الإضافات الجديدة تأتي في إطار حرصها على التسهيل على المستثمرين من خلال تقديم أكثر من خدمة في مكان واحد، إضافة إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها حيث تطمح الوزارة من خلال هذه التسهيلات إلى زيادة ونمو النشاط بشكل أسرع.

ولفتت الوزارة النظر إلى أن القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي شملت إضافة 7 أنشطة إضافية فيما يخص التزيين النسائي وهي: الخياطة النسائية، والبيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل ، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط، وأنشطة التصوير الفوتوغرافي، ومحالّ تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، والبيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية، إضافة إلى التصريح بتقديم خدمات منزلية.