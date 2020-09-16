السعودية اليوم / تعليم القريات يؤكد دور الإرشاد في انضباط وسلوك وتحصيل الطلاب



القريات 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

أكد مساعد مدير تعليم محافظة القريات للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس أهمية دور المرشد الطلابي وأثر الإرشاد على الطلبة انضباطًا وسلوكًا وتحصيلًا ، وما يضطلع به من مهام في رحلة التعلم والتعليم ، منوهاً بأهمية أداء الرسالة على أكمل وجه وتحمل الأمانة تجاه الدين والوطن والمجتمع .

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقده " عن بُعد " بالمرشدين الطلابيين ومشرفي الإرشاد ، مؤكداً ضرورة تفعيل برنامج إرشاد الأزمات ، وعقد مجالس الآباء وخاصة لفئات الطلاب الذين لم ينتظموا حضورًا في

ودعا مساعد مدير التعليم إلى أهمية التعاون مع منسوبي المدرسة في الحصول على أسماء المتغيبين يوميًا من الطلاب ، والتواصل مع أولياء أمورهم من خلال هاتف المدرسة أو ما تضمنته المنصة من وسائط تواصل متعددة ، وحل ما يعترضهم من مشاكل تقنية وتوضيح الدور التربوي والتعليمي للأداء التعليمي ودور المتابعة الأسرية في استمرار رحلة التعلم بفاعلية واستمرار.

وتحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر سعود الزبن عن دور المرشد ومشرف التوجيه بالتعاون مع قادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب والأثر الإرشادي الإيجابي على السلوك قيمة وانضباطًا ، وتحقيقًا لتعلم آمن وفعال في رحلة التعليم " عن بعد " .

وفي الختام اللقاء تداخل مشرفوا التوجيه والمرشدون مع المساعد للشؤون التعليمية بالنقاش ، مجيبًا عن استفساراتهم حول المعوقات والمشكلات التي قد تعترض أداءهم الإرشادي.

// انتهى //

22:39ت م

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القريات 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأكد مساعد مدير تعليم محافظة القريات للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس أهمية دور المرشد الطلابي وأثر الإرشاد على الطلبة انضباطًا وسلوكًا وتحصيلًا ، وما يضطلع به من مهام في رحلة التعلم والتعليم ، منوهاً بأهمية أداء الرسالة على أكمل وجه وتحمل الأمانة تجاه الدين والوطن والمجتمع .جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقده " عن بُعد " بالمرشدين الطلابيين ومشرفي الإرشاد ، مؤكداً ضرورة تفعيل برنامج إرشاد الأزمات ، وعقد مجالس الآباء وخاصة لفئات الطلاب الذين لم ينتظموا حضورًا في منصة مدرستي ، لافتاً الانتباه إلى ضرورة التعرف على الذين لم يزوروا المنصة لظروف اقتصادية أو تقصير من أولياء أمورهم أو من أنفسهم , ووضع البدائل لمن يثبت عجزهم عن توفير الاتصال التقني وما يتطلبه من مستلزمات ، وضرورة توجيههم إلى قنوات عين التعليمية مع أهمية الحضور المتكرر لولي الأمر أثناء الأسبوع الدراسي لاستلام الواجبات والأنشطة لأبنائه , ومن ثم إعادتها للمدرسة ، مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات الصحية والوقائية.ودعا مساعد مدير التعليم إلى أهمية التعاون مع منسوبي المدرسة في الحصول على أسماء المتغيبين يوميًا من الطلاب ، والتواصل مع أولياء أمورهم من خلال هاتف المدرسة أو ما تضمنته المنصة من وسائط تواصل متعددة ، وحل ما يعترضهم من مشاكل تقنية وتوضيح الدور التربوي والتعليمي للأداء التعليمي ودور المتابعة الأسرية في استمرار رحلة التعلم بفاعلية واستمرار.وتحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر سعود الزبن عن دور المرشد ومشرف التوجيه بالتعاون مع قادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب والأثر الإرشادي الإيجابي على السلوك قيمة وانضباطًا ، وتحقيقًا لتعلم آمن وفعال في رحلة التعليم " عن بعد " .وفي الختام اللقاء تداخل مشرفوا التوجيه والمرشدون مع المساعد للشؤون التعليمية بالنقاش ، مجيبًا عن استفساراتهم حول المعوقات والمشكلات التي قد تعترض أداءهم الإرشادي.// انتهى //22:39ت م0257

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