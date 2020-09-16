إغلاق محلات تجارية بمحايل لمخالفتها الاشتراطات الوقائية

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - أحمدالشهري - محايل

أغلقت بلدية محافظة محايل عسير عددًا من المحلات التجارية، تمثلت في عدد من المنادي المخالفة لبعض الاشتراطات الصحية والوقائية ومحلات لبيع السكراب، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الرقابة الصحية بالبلدية.

وأوضح رئيس بلدية محايل، سعيد بن حافظ، أن البلدية كثفت جولاتها وواصلت زياراتها الميدانية المجدولة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت والنشاطات، سواء المتعلقة بالصحة العامة أو غيرها من النشاطات الأخرى بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي تضمن توفير بيئة صحية للمواطن والمقيم، وشدد حافظ على أهمية تعاون متابعات الخليج 365 مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق الاتصال برقم البلاغات 940.

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وأكد أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات على كل من يخالف التعليمات، لاسيما فيما يتعلق بالصحة العامة.

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