- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ساعات على إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ساعات على إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المنتظر أن يتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.
وتم تقديم موعد إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي بسبب موافقة موعد الصرف (1) في الشهر الهجري عطلة الأسبوع (الجمعة).
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد دعت في وقت سابق، مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.
وقالت الموارد البشرية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي سارع بتحديث بياناتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط التالي: https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتأكيدًا لما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365”، رفعت في وقت سابق، مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالًا إلى مبلغ (1000) ريال.
يأتي ذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.
وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات على إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.