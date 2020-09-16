الأرصاد: المملكة ساهمت في تحويل الصناعات لتكون صديقة للبيئة

2020-09-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد الدكتور عمر العطاس نائب، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والمشرف العام على الوحدة الوطنية للأوزون، أن المملكة ساهمت في تحويل الصناعات المعنية لتكون صديقة للبيئة في حماية طبقة الأوزون في فترة قصيرة؛ حرصًا منها على حماية البيئة.

اتفاقية فيينا ومونتريال:

وقال بمناسبة اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون: إن المملكة من الدول التي صادقت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديلات الأساسية في عام 1993م؛ حرصًا منها على مشاركة العالم اهتماماتها بطبقة الأوزون والحد من المؤثرات البشرية التي قد تتسبب في التأثير عليها.

الأشعة فوق البنفسجية:

من جانب قال المختص البيئي فهد فرحان لـ”متابعات الخليج 365”: إن طبقة الأوزون تشكل أهمية كبيرة؛ لأنها تمتص الأشعة فوق البنفسجية، وبذلك تمنع وصول معظم هذه الأشعة المؤذية إلى سطح الأرض وتحمي الكرة الأرضية من أضرارها، ويتكون الأوزون بصورة طبيعية في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي يدعى الستراتوسفير ويقع على ارتفاع ما بين 20 و50 كم فوق سطح الأرض.

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تركيز التوازن الديناميكي:

وتابع قائلًا: إن معظم الأوزون الذي نجده في الغلاف الجوي يتكون في الجزء الأعلى منه، ولهذا السبب أطلق على هذا الجزء اسم طبقة الأوزون، مع أننا نجد الأوزون بكمية قليلة في هذه الطبقة من الغلاف الجوي، حيث يصل أعلى تركيزه إلى عشرة أجزاء بالمليون، ويعتمد تركيز الأوزون في الغلاف الجوي على توازن ديناميكي بين مدى سرعة تكوينه ومدى سرعة تفكيكه”.

استنفاذ طبقة الأوزون:

وحول ثقب الأوزون أضاف: “ثبت أن أعلى درجة استنفاذ لطبقة الأوزون تقع في القطب الجنوبي فينخفض مستوى الأوزون ليصل إلى 60%، وخصوصًا فوق منطقة القطب الجنوبي، ويعرف هذا الانخفاض (بثقب الأوزون) وتحدث هذه الظاهرة لعدة أسباب أهمها أن أشعة الشمس لا تظهر على القطب خلال الشتاء فتنخفض درجة الحرارة انخفاضًا شديدًا؛ مما يؤدي إلى تكوين سحب ثلجية تعمل كسطح للتفاعلات الكيميائية، وعند ظهور الشمس في الربيع تصبح المواد الكيميائية المحتوية على الكلور ناشطة لدرجة تدمير الأوزون”.

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