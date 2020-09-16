السعودية | مؤتمر للأطباء بالرياض عن حمية الكيتو وصحة النوم والسكري

شكرا لقرائتكم مؤتمر للأطباء بالرياض عن حمية الكيتو وصحة النوم والسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظّم الجمعية السعودية للغدد الصُم والاستقلاب SSEM يوم غدٍ، مؤتمراً علمياً طبياً عن بعد حول مرض السكري والسمنة ويستمر حتى يوم الأحد 20 سبتمبر.

موضوعات المؤتمر عن السمنة وصحة النوم واضطرابات التنفس وتوقف التنفس أثناء النوم والأنواع النادرة من أمراض السكري ونقص السكر في الدم وما بعد جراحات السمنة وأحدث الأدوية المضادة للسمنة وداء السكري في الأطفال، إلى جانب مناقشة موضوعات تأثير صحة القلب والأوعية الدموية على العوامل المضادة لمرض السكري والتحكم في مرض السكري لدى كبار السن، ومساوئ حمية الكيتو ومميزاتها.

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وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عيسى الظفيري أن المؤتمر يستهدف أطباء الغدد الصم والسكري وأطباء الأطفال والقلب والكلى وكل مهتم بمرض السكري، واختصاصي التغذية العلاجية المهتمين في أمراض السكري والسمنة لما للتغذية من دور كبير في مثل هذه الأمراض.

وأضاف أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين والأطباء في مجال الغدد الصم.

يذكر أن المؤتمر سيكون عن بعد من خلال منصة ‏The Chapter المختصة بالمؤتمرات والندوات الافتراضية، لحرص جمعية الغدد الصم والاستقلاب على الاستمرار في دفع العملية التعليمية وفتح فرصة تبادل المعرفة بين المختصين وإقامة مثل هذه الندوات والمؤتمرات لتعزيز رسالة الجمعية وتحقيق أهدافها وإيجاد الفرص للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية حول مرض السكري والسمنة.