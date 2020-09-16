- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وصف نجم النصر السعودي ( السابق ) ماجد عبدالله، انتصار النصر أمام سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تحتضن العاصمة القطرية منافساته هذه الأيام، بالفوز المهم والثمين.
وقال ماجد :" فوز مهم وثمين حققه نصرنا أمس، مع عودة المشوار الآسيوي، وضعنا في صدارة المجموعة، والفريق يسير في الطريق الصحيح ".
وطالب هداف النصر "التاريخي " اللاعبين بالحفاظ على صدارة المجموعة، فيما تبقى من مباريات، وتقديم المستوى الفني الجيد والمعروف عن العالمي، المقرون بالنتائج الإيجابية ".
الجدير بالذكر أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ7نقاط، يليه السد القطري بـ5 نقاط.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 10:00 PM
طالب بعدم التنازل عن صدارة المجموعة
وصف نجم النصر السعودي ( السابق ) ماجد عبدالله، انتصار النصر أمام سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تحتضن العاصمة القطرية منافساته هذه الأيام، بالفوز المهم والثمين.
وقال ماجد :" فوز مهم وثمين حققه نصرنا أمس، مع عودة المشوار الآسيوي، وضعنا في صدارة المجموعة، والفريق يسير في الطريق الصحيح ".
وطالب هداف النصر "التاريخي " اللاعبين بالحفاظ على صدارة المجموعة، فيما تبقى من مباريات، وتقديم المستوى الفني الجيد والمعروف عن العالمي، المقرون بالنتائج الإيجابية ".
الجدير بالذكر أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ7نقاط، يليه السد القطري بـ5 نقاط.
، ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.