- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة الدمام والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداداته لكأس آسيا المقرر إقامتها بالعاصمة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في ليتوانيا 2021.
وأدى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، حيث يواصل الثلاثي معاذ العسيري وسلطان الدحيم ومحمد الخماس برنامجهم التأهيلي.
من جانبه، أشاد فونسيكا بجدية وانضباط اللاعبين في المعسكر وتحقيقهم أعلى درجات الاستفادة منه، مبيناً أن حرصهم يأتي من دافع رغبتهم في تحقيق منجز جديد لرياضة الوطن.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 09:36 PM
يستمر حتى 30 سبتمبر الجارياستعداداً للآسيوية.. أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام
يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة الدمام والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداداته لكأس آسيا المقرر إقامتها بالعاصمة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في ليتوانيا 2021.
وأدى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، حيث يواصل الثلاثي معاذ العسيري وسلطان الدحيم ومحمد الخماس برنامجهم التأهيلي.
من جانبه، أشاد فونسيكا بجدية وانضباط اللاعبين في المعسكر وتحقيقهم أعلى درجات الاستفادة منه، مبيناً أن حرصهم يأتي من دافع رغبتهم في تحقيق منجز جديد لرياضة الوطن.
، استعداداً للآسيوية.. أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً للآسيوية.. أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.