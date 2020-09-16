محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 195.053 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 34.240 إصابة مؤكدة، و961 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 6.571.867 إصابة حتى تاريخ اليوم الأربعاء. وأضافت بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 195.053 حالة وفاة. 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 09:41 PM Advertisements عدد الوفيات بلغ 195.053 حصيلة يوم: "كورونا" يصيب 34.240 أمريكيًّا ويقتل 961 حصيلة يوم: "كورونا" يصيب 34.240 أمريكيًّا ويقتل 961 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 34.240 إصابة مؤكدة، و961 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وبيّنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 6.571.867 إصابة حتى تاريخ اليوم الأربعاء. وأضافت بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 195.053 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، حصيلة يوم: "كورونا" يصيب 34.240 أمريكيًّا ويقتل 961 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة يوم: "كورونا" يصيب 34.240 أمريكيًّا ويقتل 961 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.