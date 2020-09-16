، يتفشّى بوتيرة مزعجة.. "الصحة العالمية" تحذّر من انتشار "كورونا" في أوروبا وأمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزايد أعداد من يدخلون المستشفيات بها

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، من أن مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وبيّنت المسؤولة عن مواجهة "كوفيد-19" في منظمة الصحة ماريا فان كيركوف، خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ أن المنظمة ترى اتجاهات مقلقة في بعض الدول، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الزيادة في عدد من يدخلون المستشفيات ومن هم في وحدات العناية المركزة، خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأمريكية، باتت أمراً مقلقًا؛ لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد.

وأوضحت فان كيركوف أن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عامًا؛ تتزايد في دول عديدة.

من جهته نصح أكبر خبير للطوارئ في المنظمة مايك رايان، من هم معرضون بشدة للإصابة بـ"كوفيد-19"؛ بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.