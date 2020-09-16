محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أنهى حياة 38 مريضًا خلال يوم سجَّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1.692 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 92.016. وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء أنها سجلت أيضًا 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686. وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 72.968. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة. 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 09:35 PM Advertisements الفيروس أنهى حياة 38 مريضًا خلال يوم 1.692 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 92.016 1.692 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 92.016 سجَّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1.692 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 92.016. وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء أنها سجلت أيضًا 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686. وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 72.968. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة. الكلمات المفتاحية ، 1.692 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 92.016 ،

المصدر : الخليج 365

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