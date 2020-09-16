- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
قام فريق من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة بقسم الأحافير بزيارة ميدانية استطلاعية لمحافظة الريث (جبال القهر)؛ وذلك للوقوف على المكتشفات الرسوبية من حقبتَي الحياة القديمة والمتوسطة، وما تحويها من أحافير.
وقال الفريق لـ"الخليج 365": "تتميز جبال القهر بمكتشفاتها الجيولوجية الفريدة من نوعها؛ إذ يتكشف متكون الوجيد الرملي من العصرين الكامبري والأردوفيشي، الذي ترسب في المنطقة بين فترة ٥٠٠ و٤٥٠ مليون سنة. وكذلك يتكشف متكونا خمس وحنيفة من العصر الجوراسي، اللذان يتميزان بسحنة رملية قارية وجيرية بحرية".
وتابع: "ويحتوي متكون حنيفة على بقايا أحافير أصداف بحرية، وآثار حركة ونشاط لحيوانات بحرية رخوية تحورت، وتصلبت جحورها عبر عشرات الملايين من السنين".
وجبال القهر التي تعانق السماء على ارتفاع ٢١٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر حباها الله بطبيعة خلابة، وهواء نقي، ومناخ معتدل.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 09:39 PM
بقايا أحافير أصداف بحرية وآثار حركة ونشاط لحيوانات بحريةفريق من "المساحة" يستطلع "جبال القهر" ويكشف عن مفاجأة عمرها 500 مليون سنة
قام فريق من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة بقسم الأحافير بزيارة ميدانية استطلاعية لمحافظة الريث (جبال القهر)؛ وذلك للوقوف على المكتشفات الرسوبية من حقبتَي الحياة القديمة والمتوسطة، وما تحويها من أحافير.
وقال الفريق لـ"الخليج 365": "تتميز جبال القهر بمكتشفاتها الجيولوجية الفريدة من نوعها؛ إذ يتكشف متكون الوجيد الرملي من العصرين الكامبري والأردوفيشي، الذي ترسب في المنطقة بين فترة ٥٠٠ و٤٥٠ مليون سنة. وكذلك يتكشف متكونا خمس وحنيفة من العصر الجوراسي، اللذان يتميزان بسحنة رملية قارية وجيرية بحرية".
وتابع: "ويحتوي متكون حنيفة على بقايا أحافير أصداف بحرية، وآثار حركة ونشاط لحيوانات بحرية رخوية تحورت، وتصلبت جحورها عبر عشرات الملايين من السنين".
وجبال القهر التي تعانق السماء على ارتفاع ٢١٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر حباها الله بطبيعة خلابة، وهواء نقي، ومناخ معتدل.
، فريق من "المساحة" يستطلع "جبال القهر" ويكشف عن مفاجأة عمرها 500 مليون سنة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فريق من "المساحة" يستطلع "جبال القهر" ويكشف عن مفاجأة عمرها 500 مليون سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.