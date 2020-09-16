شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف بسبب كورونا.. مكتبة الملك فهد تستقبل الباحثين الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية محمد بن عبدالعزيز الراشد باستئناف استقبال المستفيدين والباحثين للإفادة من خدمات المكتبة البحثية المتميزة التي كانت تقدمها لهم، وتوقفت بسبب جائحة كورونا ابتداء من يوم الأحد القادم 3/ 2 / 1442 هـ من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الساعة 3.30 مساءً من الأحد إلى الخميس وفق إجراءات احترازية وآلية محددة، حرصاً على سلامة الجميع .

وأوضح الراشد أنه يمكن للراغبين بزيارة مكتبة الملك فهد الوطنية من الباحثين التسجيل في البوابة الإلكترونية، ومن ثم استخدام خدمة طلب حجز موعد عبر الرابط التالي :

https://kfnl.gov.sa/Ar/EServices/wfs/Pages/AppointmentForVisitKFNL.aspx .

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وقال الراشد: " إن الجائحة لم تكن عائقاً أمام المكتبة لتقديم خدماتها عن بُعد ولا عن ممارسة أعمالها ومتطلباتها وفق آلية احترازية محددة، حيث استمرت في تقديم خدماتها التقليدية كالإيداع النظامي والتسجيل والترقيمات، كما أطلقت المكتبة مبادرة المكتبة الرقمية خدمةً للباحثين أثناء الجائحة" .

وأضاف: " أقامت المكتبة معرضاً لأهم المخطوطات النادرة التي تستحوذ عليها المكتبة، وذلك في نهاية رمضان المبارك من العام الماضي، كما قدمت المكتبة عدداً من الخدمات النوعية الإلكترونية التي كان عليها إقبالاً كبيراً من الباحثين والدارسين أثناء الجائحة مثل: طلب إفادة عن موضوع بحث، وطلب قائمة مصادر، وطلب مخطوطات ووثائق " .

وختم الراشد قائلاً: " إن المكتبة تُعِد لإسهامها الخاص لليوم الوطني من خلال معرض المملكة في ( تسعين عاما ) الذي سيتضمن كتباً ووثائق وصوراً تجسد قصة تأسيس المملكة على يد المغفور له – بإذن الله تعالى– الملك عبدالعزيز .