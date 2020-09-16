رئيس هيئة التراث لـ”المواطن”: اكتشافات اليوم تُبرز تطور المملكة في مجال الكشوفات الأثرية

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - تصوير : خالد الحمودي - الرياض

عقدت هيئة التراث اليوم مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة، من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، عن اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك على آثار أقدام بشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة في محافظة تيماء بالقرب من منطقة تبوك شمال المملكة، ويعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر الحربش، في تصريح لـ”متابعات الخليج 365“، أن هُناك اكتشافات أثرية سابقة من قَبل تأسيس هيئة التراث موجودة في المتحف الوطني يرجع تاريخها إلى عام 1964م، أما اكتشاف اليوم هو اكتشاف جديد نتيجة لعمل متراكم من قِبل هيئة التراث.

وكشف الدكتور الحربش أن هيئة التراث تعمل على تأهيل المواقع الأثرية وفتحها للزوار، إلى جانب تنظيم معارض متخصصة بالآثار داخل وخارج المملكة.

وأكد أن هذه الاكتشافات الأثرية تُبرز تطور المملكة في مجال الكشوفات الأثرية من خلال كفاءات وطنية ذات مستوى عالٍ تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات السعودية (جامعة الملك سعود، وجامعة حائل وجازان) والمراكز البحثية على مستوى العالم في أعمال التنقيب عن الآثار في مختلف مناطق المملكة.

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ووفقًا لنتائج المسح الأثري فقد تم التعرف على طبعات أقدام لسبعة أشخاص وآثار طبعات للجِمال بواقع 107 طبعات، والفيلة بـ43 طبعة أثر، وآثار طبعات أخرى لحيوانات من فصيلة الوعول وفصيلة البقريات، والتي تنتقل في مجموعات فيها الكبير والصغير كما تم العثور 233 أحفورة تُمثل بقايا عظمية للفيلة والمها، ودلالات على وجود حيوانات مفترسة من خلال التعرف على آثار أنيابها على بعض القطع العظمية الحيوانية.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة وذلك في سياق جهود الهيئة لإبراز التراث الوطني والاحتفاء به محليًّا ودوليًّا.

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