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مدينة الملك فهد الطبية تُحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات

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2020-09-16

مدينة الملك فهد الطبية تُحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات

يؤثر سلبًا على الدماغ والكبد

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

كشف مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وأضرارها.

وذكر المستشفى عبر حسابه في موقع “تويتر” أن تناول كميات كبيرة من فيتامين “د” يؤثر سلبًا على الدماغ والكبد، وأن الإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائف الكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضًا في نقص المغنيسيوم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين “ج” أو الزنك إلى التقلصات والغثيان والإسهال.

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وقد ينتج عن تناول فيتامين الحديد بكميات كبيرة إلى حالات التسمم.

وقال المستشفى بأن أعراض الإفراط في تناول الفيتامينات هي: الغثيان، والتقيؤ، والصداع الشديد، وتساقط الشعر، والإمساك، وفقدان الشهية، ومن آثارها أيضًا ظهور دم في البول.

وأوصى المستشفى بضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من الفيتامينات والمعادن وتجنب أخذها من غير استشارة الطبيب المختص.

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