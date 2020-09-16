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وفاة وإصابة 3 أشخاص في حادث مروع بالباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب مروع في منطقة الباحة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع الحادث.
وأضاف الزهراني في بيان صحفي: “كان وقت بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة 17:19 مساء اليوم في وادي بطاط بمحافظة المخواة”.
وأشار إلى أنه “تم توجيه 3 فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات، نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتان خطيرتان، وتم التدخل إسعافيًّا ونقلهما إلى مستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر”.
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