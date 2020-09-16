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الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق.. غدًا
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وتوقعت الأرصاد، أيضًا نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، في حين سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج.
بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
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