621 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 982 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وشفاء 982 حالة و31 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 327551 حالة، من بينها 17178 حالة نشطة، منها 1238 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة أن بعض الحالات المصابة تفقد حاسة الشم لمدة أسابيع، لافتة إلى أهمية الحجر الصحي لمن خالط شخصا مصابا بشكل مباشر. وبينت أنه من المهم مراجعة مراكز الرعاية الأولية لأصحاب الأمراض المزمنة. إجمالي الحالات 327,551 المتعافون 306,004 الحالات النشطة 17,178 الوفيات 4369 الحالات الجديدة بحسب المدن: 88 مكة المكرمة 58 جدة 41 الرياض 37 الهفوف 36 الدمام 34 المدينة المنورة 33 ينبع 26 المبرز 13 عرعر 12 جازان 12 القطيف 12 بلجرشي 11 حائل 11 خميس مشيط 9 مهد الذهب 8 القريات 8 النماص 7 الظهران 7 الخفجي 6 الطائف 6 نجران 5 تبوك 5 أبها 5 النعيرية 4 الطوال 4 الباحة 4 أبوعريش 4 بيشة 4 الجبيل 4 المخواة 4 بيش 4 العقيق 4 رفحا 4 حفر الباطن 4 رجال ألمع 3 بريدة 3 الخبر 3 يدمة 3 خيبر 3 شرورة 3 ظهران الجنوب Advertisements 3 العيص 3 الخرج 3 بللسمر 3 الجفر 2 بطحاء 2 رفائع الجمش 2 تنومة 2 العيدابي 2 الدرب 2 سراة عبيدة 2 القحمة 2 صفوى 2 حوطة بني تميم 2 المجاردة 2 صامطة 2 أملج 2 وادي الدواسر 1 موقق 1 الأسياح 1 بدر الجنوب 1 عريعرة 1 بارق 1 الخاصرة 1 عفيف 1 المجمعة 1 وادي بن هشبل 1 الدلم 1 الدوادمي 1 الزلفي 1 عنيزة 1 الرس 1 تبالة 1 الكامل 1 البجادية 1 البدائع 1 الأرطاوية 1 الحناكية 1 ضرما 1 العلا 1 تمير 1 وادي الفرع 1 الريث 1 أضم 1 قرية العليا 1 الحمنة 1 رأس تنورة 1 الفرشة 1 البشائر

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