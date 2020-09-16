شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 450 كجم خضار وفواكه بعمرة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 450 كجم من الخضراوات والفواكه خلال جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية، وسلمت الكمية المصادرة لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

فيما واصلت بلديات أمانة العاصمة المقدسة حملاتها وجولاتها الرقابية على المنشآت لمتابعة تطبيقها للاشتراطات الصحية والبيئية، حيث رفعت بلدية العزيزية الفرعية التابعة مخلفات التشوه البصري من الأراضي الفضاء في مخطط النسيم، وذلك ضمن جهودها لإزالة ظواهر التشوه البصري بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية واصلت أعمال رفع المخلفات من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بمخطط النسيم، مؤكدا المتابعة المستمرة من مراقبي البلدية للمخطط، ومنع رمي مخلفات البناء فيها، وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، مشيرا إلى رفع 4 أطنان من مخلفات البناء والهدم، والتي تعد أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها.

من جانبها نفذت بلدية الشوقية الفرعية أمس حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات التي تقع ضمن نطاقها، بهدف متابعة مدى التزامها بضوابط وقوف المركبات، والتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية، ومدى الالتزام بضوابط وقوف المركبات ومخالفة غسل المركبات في أماكن غير مخصصة. وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات عدة وتسليمها للمنشآت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.