إنجاز 65 % من ممشى ومتنزه حمراء الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة الشرقية أمس عن إنجاز 65% من مشروع إنشاء ممشى ومتنزه حي الحمراء في محافظة الجبيل، مبينة أن إنشاء المشروع يأتي مع أهداف جودة الحياة 2020 وأنسنة المدن. وأفادت الأمانة بأن المشروع يتضمن ممشى بطول 750 مترا، وساحات للعوائل، وملاعب للشباب والأطفال، وحدائق ومسطحات خضراء، وشبكة من ممرات المشاة، ومضمارا للجري، ومناطق ألعاب للأطفال، ومواقف لسيارات الزائرين، وأعمدة ديكورية لإنارة الحديقة، وكراسي خرسانية لجلسات الزائرين.

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