اتفاقية دولية لتحسين مستويات تربية الإبل وحمايتها أثناء التنقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين مستويات تربية الإبل ونقلها من مكان لآخر حول العالم، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال، وقعت المنظمة الدولية للإبل (ICO) اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة Angels of Animals العالمية، وذلك في خطوة ترمي لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الإبل في معيشتها ونقلها في جميع أنحاء العالم.

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن حثلين أن المنظمة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير عمليات نقل الإبل خلال المسافات الطويلة عبر وسائل نقل متعددة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التقيد بلوائح رعاية الحيوان وسلامة نقله على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز حماية حقوق الإبل سواء في النقل أو الرعاية، وتوثيق كل ما يتعلق بها من أوجه القصور وإفساح المجال لتلقي الشكاوى، في إطار المطالبة بتطبيق اللوائح الدولية الخاصة برعاية الحيوان والحفاظ عليه.

والمنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث؛ أما المنظمة العالمية فهي إحدى المنظمات المهتمة برعاية الحيوان ومقرها فرانكفورت بألمانيا، وتتركز جهودها في حماية الحيوانات أثناء النقل.

الهدف من الاتفاقية: