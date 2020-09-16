العيبان: استراتيجية الأمن السيبراني تؤسس لمرحلة جديدة في حماية أنظمة الجهات الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؛ تؤكد على ما توليه المملكة من أهمية كبرى للأمن السيبراني الوطني، وإدراكها أنه هدف ومقوم أساس لحمايـة المصالـح الحيويـة للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشـطة الحكومية.

وأضاف أنه وفقا لمسـؤولية كل جهـة في الدولة عـن أمنهـا السـيبراني فإن الاسـتراتيجية سوف تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني، وتسهم في ترسيخ منظومـة وطنيـة متكاملـة للأمـن السـيبراني تمكن الجهـات الوطنية مـن رفـع مستوى أمنهـا السـيبراني وحمايـة شـبكاتها وأنظمتهـا وبياناتهـا الالكترونيـة، وتساعد على تطويـر مبـادئ الأمـن السـيبراني، كما من شـأنها أن تحقـق مسـتوى عاليا مـن النضـج والمهنيـة في الممارسـات.

وأشار إلى أن هذه الموافقة دعم كبير ومهم لمنظومة الأمن الوطني بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، باعتبار الأمن - بكافة جوانبه - يمثل منطلق التنمية والرخاء لبناء المستقبل المـشرق، مبينا أن المملكة تمضي وفق رؤية 2030 نحو ترسيخ مكانتها الإقليميـة والدوليـة، وتنمية قوتهـا الاقتصادية، وتعزز ريادتها الدولية، وأن رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة بـ»فضاء سـيبراني سـعودي آمن وموثوق يمكن النمـو والازدهار» قد حرصت على أن تعكس طموح المملكة بأسلوب متوازن بين الأمان من جهة والنمو والازدهار من جهة أخرى؛ لتكون هذه الرؤية شاملة وملبية لاحتياجات المملكة وأولوياتها وتطلعاتها، ومساهمة في حماية الأنظمة التقنية والتشغيلية والبنى التحتية الحساسة، وتعزيز ثقة الجهات الوطنية والمستثمرين والأفراد في الفضاء السيبراني السعودي.

أهداف الاستراتيجية

حوكمة متكاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني

إدارة فعالة للمخاطر السيبرانية

حماية الفضاء السيبراني

تعزيز القدرات التقنية الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية

تعزيز الشراكات والتعاون في هذا المجال

بناء القدرات البشرية الوطنية

تطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة

3مسارات متوازية لتنفيذ الاستراتيجية