القيادة تهنئ يوشيهيدي سوغا لانتخابه رئيسا لوزراء اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان. وأعرب الملك في برقية، باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. Advertisements كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة ليوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان. وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

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