تخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتناول خطباء الجوامع بالمملكة في خطبة الجمعة المقبلة التي تتزامن مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة التذكير بما تنعم به المملكة من نعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة الرشيدة، وذلك بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لخطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة. ويتطرق الخطباء خلال خطبة الجمعة غرة صفر المقبل للحديث عما تنعم به هذه البلاد المباركة من نعمة الوحدة والاستقرار، تعزيزا لقيم المواطنة والانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار رسالة الوزارة السامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، تأكيدا على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض المواضيع والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومن أبرزها ترسيخ الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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