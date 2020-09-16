تطوير مهارات 4000 إدارية بتعليم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقيقا لرفع كفاءة الأداء والنمو المهني للكوادر الإدارية وإكـسابها مهارات ومعارف جديدة تؤهلها للقيام بأداء مهامها، انطلقت بإدارة تعليم الرياض، الدورات التدريبية (عن بعد) لشاغلات الوظائف الإدارية بالمنطقة في فترتها الأولى، وذلك عبر منصة zoom. وتتضمن الخطة للفترة الأولى 64 برنامجا تستمر 12 أسبوعا بواقع 256 ساعة ينفذها فريق المدربات من وحدة تطوير الموارد البشرية مكون من 11 مدربة، وتستهدف 3920 متدربة من الإداريات.

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